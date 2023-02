I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 20 febbraio 2023: stasera la sfida alla Cremonese

Tuttosport

Toro da controsorpasso: “Puntiamo al massimo”

Battere la Cremonese e tornare settimi davanti alla Juve prima del derby

-Finalmente Ilic, il mancino in più

Il serbo pronto al debutto in campionato

-Non c’è il 2 senza il 3. Fate largo a Karamoh

Juric lo elogia: può essere uno degli uomini decisivi per far saltare la resistenza della Cremonese

La Gazzetta dello Sport

Comanda Sanabria. Juric gli affida l’attacco Toro: “Sono contento del suo gioco”

Granata all’assalto della Cremonese. L’allenatore spinge i giocatori: «Voglio massima concentrazione»

