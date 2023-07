I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 luglio: il lavoro a Pinzolo e il mercato

Tuttosport

Cairo ha ribadito a Ricci il patto per blindarlo

Le prime intese a giugno: il nuovo contratto a fine mercato, stipendio raddoppiato. Il Toro su Maouassa Il retroscena, dopo la burrascosa interruzione delle trattative con Lotito

-Quel blitz di Vagnati e la scintilla per Véliz

Il dt a maggio in Argentina gettò le basi per trattare. Il giovane bomber presto in nazionale

«Il sogno? Diventare una bandiera»

Buongiorno: «Sono cresciuto qui, sarebbe bellissimo: trasmetto ai più giovani i valori granata. Voglio onorare sempre la maglia, l’amore dei tifosi dà i brividi»

–Ansia per Milinkovic Karamoh sta meglio

Il portiere ha già dovuto saltare tre allenamenti: fastidio muscolare. Ancora lavoro a parte per Linetty

La Gazzetta dello Sport

Il rinnovo e l’abbraccio dei tifosi: “Al Toro voglio restare a vita”

Il difensore è sempre più un leader: «Diventare come Zanetti per l’Inter e Totti per la Roma? Sarebbe bellissimo»