I titoli del Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 31 gennaio

Tuttosport

Tormentone Casadei

Continua il braccio di ferro tra Torino e Lazio: c’è pure il Porto. L’alternativa è N’dour: offerti al Psg 8 milioni. L’Everton non compra: e Beto aspetta.

Emlas il trasformista, Vanoli ha più soluzioni

Ora il tecnico ha diverse soluzioni per comporre il reparto offensivo. Il macedone: “felice di essere qui”

Portieri da nazionali

Carnesecchi e Milinkovic Savic sono tra i migliori di questo campionato, l’atalantino cerca il debutto in azzurro. Vanja vuole riprendersi la Serbia

La Stampa

Ndour al Toro ballano 8 milioni

Offerti 8 milioni per l’azzurrino, il Psg ne chiede 10. Attaccante: stallo per Beto. Salta la conferenza stampa pre Atalanta di Vanoli.

Toro, piace Ndour il “piccolo Pogba” offerti 12 milioni

Il mediano nazionale U21 in prestito al Besiktas è di proprietà del Psg, cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Benfica non ha mai giocato in A.