I titoli del Torino sui principali giornali nella rassegna stampa di oggi, martedì 4 febbraio 2025

Tuttosport

Da Zapata a Salama: zero goal

Beto e Arnautovic? Cairo, 4 mesi buttati

Toro, virata a sinistra, la sorpresa è Biraghi

I granata si inseriscono tra Verona e Napoli e chiudono

Spalletti chiama subito Casadei “rientro prezioso”

Il Ct applaude il ritorno in Italia dell’ex Chelsea

La Stampa

Toro, arriva Biraghi, non il bomber, in attacco lo sconosciuto Salama

Salama, chi è costui?

Chiude il mercato, il Toro scommette sul bomber da zero gol in stagione e cinque in carriera

Gazzetta dello sport

Casadei: “Grazie Toro, è un onore”

“Non ho mai avuto dubbi, fiducia, storia, il modulo, è stata la mia prima scelta”