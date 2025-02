I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, mercoledì 5 febbraio. L’analisi del mercato del Toro

Tuttosport

Toro, un mercato da club in vendita

Priorità ai conti, non alle esigenze di Vanoli

Questo è stato un mercato da Toro in vendita

“Salama ha forza ma non è Zapata”

Parla Damiani, agente specialista del mercato francese

I nuovi subito in panchina

Njie, oggi l’operazione

Malleolo rotto

Ora Vanoli da Vlasic aspetta gol e assist



La Stampa

Toro, tutta la delusione di Vanoli

Senza punta restano i problemi

Nuova vita Biraghi

Il Toro trova un leader e non solo un terzino