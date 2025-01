I titoli sul Torino nei principali giornali di oggi, mercoledì 29 dicembre

Tuttosport

Preso Elmas. Casadei: duello infinito

Il macedone arriva in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni, Toro vicino all’azzurrino, ma poi la Lazio rilancia. Ilic verso lo Spartak Mosca.

Beto: l’offerta granata sale a 18 milioni

L’Everton sta chiudendo per il sostituto di Calvert-Lewin: è a un passo da Igamane

Con Maripan e Coco si è rialzato il muro

L’intesa tra i due centrali cresce di gara in gara: sabato a Bergamo ci sarà l’esame più complicato.

La Stampa

Primo colpo

Il Toro chiude con il Lipsia per Elmas, nazionale macedone scudettato 2 anni fa con il Napoli, vertice con gli agenti di Casadei: è vicinissimo ma la Lazio non molla. Rilancio con l’Everton per Beto

Toro, la qualità di Elmas per Vanoli, subito al lavoro per tornare al top

Centrocampista offensivo, può fare anche il trequartista o l’esterno ma questa stagione al Lipsia ha giocato solo 89′