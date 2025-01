I titoli sul Torino della rassegna dtampa di oggi, martedì 25 gennaio

Tuttosport

Toro-Simeone: Così si può

Se Conte riuscirà a convincere Raspadori a restare De Laurentis metterà sul mercato il Cholito per non svalutare il capitale della punta, poco utilizzata

Beto resta la prima scelta. Paura Roma

Vagnati non molla, ma si parla dei giallorossi, di proprietà dei Friedkin come il club inglese

Dalla Scozia per il Chè:”Emozioni pazzesche”

Padre e figlio in tribuna per Toro-Cagliari: “Che gioia per i due gol, speriamo si ripeta in nazionale. E che spettacolo la maratona”

La Stampa

Ndour, il Toro gioca d’anticipo. Offerti 8 milioni al Psg: si tratta

Il centrocampista dell’Italia U21 pianche anche a Fiorentina e Bologna

Corriere Della Sera

Toro, quando gira Vlasic la squadra ha un altro passo: “Deve essere solo l’inizio”

Ritrovata la sua stella, il tecnico ora lo vuole più continuo