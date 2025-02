La rassega stampa di oggi, domenica 9 gennaio 2025: ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: polemiche sul rigore

Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Toro.

La Gazzetta dello Sport

Cairo, il Toro non ci sta

“Una decisione incredibile. Il rigore su Sanabria è netto”

Vanoli “Quel fallo era evidente. Persi 2 punti”

Il rimpianto del tecnico “Meritavamo di vincere per la prestazione”

La Stampa

Rabbia Toro

Proteste per un rigore su Sanabria negato al 94′

I soliti limiti Adams non è un 9. Così fare gol rimane un’impresa

I granata pagano il mancato acquisto di un centravanti in grado di sopperire all’assenza di Zapata. Lo scozzese lotta ma è troppo solo. Quando Vlasic ha finito le energie tutto l’attacco si è spento

Primi minuti per Casadei e Biraghi ma al Toro non bastano per vincere

L’ingresso di due dei nuovi acquisti nella sfida al Genoa scalda i tifosi. Tocca a Vanoli, ora, alzare il ritmo della squadra

Tuttosport

Era rigore: ma come si fa?

L’arbitro Feliciani e Di Paolo al VAR ignorano una nettissima trattenuta di Sabelli su Sanabria al 94′. Finisce con un pareggio che sta stretto al Toro

Cairo: “Incredibile non vedere il fallo!”

La rabbia del Toro per il mancato intervento del VAR

Maripan alza il muro ma poi Coco lo sgretola

Ricci comincia piano, poi si riprende: l’ammonizione gli farà saltare la trasferta di venerdì a Bologna