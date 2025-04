I principali titoli sulla squadra granata: la rete di Dembelé, le parole di Cairo e Vanoli, Adams come Law

Tuttosport

Adams ma non solo. Questo Toro vale

Lo scozzese segna il decimo gol stagionale (nove in Serie A e uno in Coppa Italia). Nella ripresa Dembelé entra e firma la sua prima rete nel massimo campionato

<<Lo spirito è giusto. Siamo un gruppo>>

Vanoli: <<Eravamo in emergenza totale ma volevamo la vittoria a tutti i costi per consolidare il decimo posto>>

Adams come Law: <<Potevo fare di più>>

L’attaccante scozzese ha eguagliato il grande connazionale. Cairo: <<È cresciuto tanto. Ora aspettiamo Zapata: lui e Schuurs saranno nuovi acquisti. Bello vedere tanti giovani in campo>>.

Maripan-Masina ok. Biraghi è garanzia. Solidità Linetty

Gineitis e Casadei confermano qualità e quantità. L’unico a non accendersi mai stavolta è Elmas. Perciun debutta in A con l’assist per Dembelé

La Gazzetta dello Sport

Toro in alto, Udinese staccata

Adams doppia cifra, Dembelé la chiude. Bianconeri in crisi. Pur senza Ilic, Lazaro e Vlasic i granata vincono lo scontro diretto per il decimo posto. Per i friulani quinto ko consecutivo

Cairo: <<Che bello vedere in campo i nostri giovani>>

Il presidente del Torino sull’esordio del 19enne Perciun e il gol di Dembelé: <<Tutti cresciuti con noi, sono molto felice>>