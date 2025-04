I titoli di oggi sulla squadra granata: il record di Adams, il recupero di Vlasic e la partita di Elmas da ex a Napoli

La Gazzetta dello Sport

Riscossa Adams. L’ariete del Toro vuole il gol-record

L’attaccante granata cerca la decima rete in Serie A, quota mai raggiunta in carriera in campionato

Lazaro e Vlasic, c’è una speranza. Out Sosa e Ilic

Qualche speranza in più per vedere Nikola Vlasic e Valentino Lazaro domani sera al Maradona contro il Napoli. Non c’è ottimismo, invece, per Ivan Ilic e Borna Sosa.

Tuttosport

Vanoli ritrova il Toro migliore

Vlasic e Lazaro hanno svolto una parte corposa dell’allenamento con i compagni: l’allenatore ha deciso di convocarli per Napoli

Ma anche chi entra dopo non delude. Toro secondo per le reti dei sostituti: 10

Il tecnico è riuscito a creare un gruppo che funziona

«Con Lukaku sarà una sfida bellissima»

Maripan: «È forte fisicamente e tecnicamente, non vedo l’ora di affrontarlo»

»Mio zio Mario (Rigamonti ndr) partigiano in una famiglia di anarchici»

La nipote Angiola: Lottò per la liberta. Suo papà e i suoi zii erano stati in rapporti con Gaetano Bresci…»

La Stampa

Elmas sulla strada del Napoli. Il Toro punta sul grande ex

Il macedone protagonista nella corsa scudetto di due anni fa ora è uno spauracchio. Tocca a Cairo convincere il Lipsia e regalare a Vanoli una super coppia con Zapata