I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 10 gennaio 2023: domani la sfida di Coppa Italia contro il Milan

Tuttosport

-L’Inter su Schuurs, il Toro su Hien

Assalto al veronese per averlo subito o a luglio: si tratta

-Lazaro shock: il terzino rischia tre mesi di stop. Serve un altro esterno

Lesione al legamento del ginocchio destro: operazione possibile

-Miranchuk sa come si fa

A ottobre il russo fu decisivo nel 2-1 del Toro al Milan

La Gazzetta dello Sport

-Toro, la Coppa in coppia. Sanabria-Vlasic contro il Milan. Juric pensa al super attacco

Domani a San Siro il tecnico potrebbe riproporreil croato e il paraguaiano. A destra Singo

-Lazaro, collaterale. La lesione è seria, sarà un lungo stop