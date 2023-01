I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 gennaio, all’indomani del pareggio contro la Salernitana all’Arechi

Tuttosport

-Psicodramma al 45′: e così il Toro si butta via

10 occasioni, un gol. Juric urla, la squadra sparisce

-Errori shock, due pali, Ochoa super: fallito di nuovo il salto in alto

L’ingresso di Piatek e il clamoroso errore di Vojvoda rimettono in corsa la Salernitana. Inutile l’assalto finale

-Per Lazaro c’è il timore legamenti

La Gazzetta dello Sport

-Solo Ochoa ferma il Toro. Sanabria colpisce, il portiere è super. Evita il bis e salva la Salernitana

Il Torino domina tre quartidi gara ma è bloccato dalle prodezze del messicano. Il pareggio è di Vilhena

-Juric: “Abbiamo dominato e sbagliato gol allucinanti”

Anche Sanabria non si dà pace: «Non segnavo da tanto tempo, ma siamo arrabbiati per il risultato»