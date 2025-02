I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: la situazione di Schuurs, le polemiche sul Var, gli esami in vista per Tameze

Tuttosport

–Var: così non si può andare avanti

L’audio tra Feliciani e Di Paolo conferma il doppio errore di valutazione sul rigore negato a Sanabria. Per entrambi almeno un turno di stop

–Schuurs valuta la 3ª operazione Altri 4-6 mesi out: ed è ko da 16

Probabile un nuovo complesso intervento chirurgico a Lione: Perr sente il ginocchio un po’ instabile, come se si piegasse troppo all’indietro in modo innaturale

-Ansia Tameze: oggi esami strumentali

La Gazzetta dello Sport

-Iago Falque: “Ha speso tanto, è più completo. Elmas il colpo”

L’ex fantasista granata: “A gennaio un bel mercato. Cairo è appassionato e investe, i tifosi se lo tengano stretto”

-E Tameze rischia lo stop: oggi il verdetto