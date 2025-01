I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, sabato 11 gennaio 2025: focus sul derby in programma alle 18

La Gazzetta dello Sport

Il derby della svolta

Granata nel pieno di un cambiamento tattico e di principi. “Qui ho capito cos’è la sofferenza, ora voglio una grande gioia”

Ricci e Coco sono recuperati. Adams davanti, idea Linetty

Un, due, tre. Si vince così

Tuttosport

Derby di fuoco: stavolta chi perde affonda

La fame di Vanoli: “Per i tre punti darei di tutto”

L’appello: “La società deve capire l’importanza di questo mercato”

Adams, zanzara granata che può pungere

C’è Graziani al Fila, ma la Maratona diserta il solito rito

Solo 500 tifosi all’allenamento: a porte aperte, come avviene da un po’ prima dei derby. Cori contro Cairo

Beto, Toro in attesa. Via Ilic per Casadei?

Dalla Russia: “Dopo lo Zenit, ora il serbo interessa allo Spartak Mosca”. Chelsea, Maresca non convoca più il centrocampista: “È sul mercato”