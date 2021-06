La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: mosse di calciomercato in entrata, la riconferma di Aina e i giocatori in scadenza

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per il calciomercato in entrata, ma stia anche valutando i ritorni dai prestiti. Da capire anche i giocatori in scadenza.

Tuttosport: “Messias? 12 milioni”

Caceres-Ranocchia: no di Juric. Tentativo Baselli col Crotone

Sì a Cairo, anzi no. Sartori aveva già capito tutto nel 2006

Dopo due mesi da ds in pectore del Toro, cambiò idea e rinunciò. Poi è diventato il mago dell’Atalanta

La Stampa: L’Academy Juve a Volpiano sfratta la Primavera del Toro

La seconda squadra granata che potrebbe giocare al Filadelfia è di nuovo in cerca di un campo

CronacaQui: Rincon, Iago, Baselli. Quelli in scadenza…

La dirigenza del Toro deve evitare altri casi Nkoulou

La Gazzetta dello Sport: Aina corre verso il Toro. Si adatta sulle due fasce: alto gradimento di Juric

Di lui al tecnico piacciono tanto versatilità e potenza. Sarà il 6 luglio al Fila: in ritiro il croato gli chiederà il salto di mentalità

Corriere Torino: “Juric granata, scelta giusta”

Presidente del Footgolf, Fuser progetta il mondiale “E un Toro che torni in alto, per la gioia dei tifosi”