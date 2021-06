Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Il calciomercato e le varie trattative in entrata, in particolare quelle per quanto il trequartista, è l’argomento principale sulle pagine dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola questa mattina. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli sulla squadra granata dei vari giornali.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

“Toro, io mi terrei Sirigu. L’alternativa? Silvestri”

Intervista a Sorrentino

Trequarti: anche Eysseric. Sondaggio per Strakosha

Il francese si è svincolato dalla Fiorentina. Juric lo ha avuto a Verona: “Mi piace”

La Gazzetta dello Sport

Meité all’esame Juric. E’ l’ora della maturità

Il centrocampista del Toro si prepara a convincere il nuovo tecnico dopo una stagione a metà col Milan

La Stampa

La Juve inguaia il Toro. Salvezza e scudetto in 90 minuti

Bianconeri e granata padroni del proprio destino all’ultima giornata: il gol di Iling decide il derby, la squadra di Bonatti è seconda