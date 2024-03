I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 12 marzo: il rinnovo di Gineitis, il momento di Zapata

Tuttosport

-Momento d’oro Zapata Ritorna in nazionale!

Dopo 2 anni e 4 mesi d’assenza è arrivata la preconvocazione per le partite con Spagna e Romania. La brillante stagione nel Toro rilancia il colombiano

– Gineitis: 2028! «Toro, mi hai reso felice e orgoglioso»

«Darò il 100 % per crescere ancora Punizioni: che sfide con Ilic al Fila». Rinnovato il contratto al giovane centrocampista

-Sanabria: un cartone che si sta (ri)animando

Dopo le 4 reti segnate fin qui l’obiettivo è raggiungere quota 10 per avvicinare il Toro all’Europa. Il bomber sui social nella versione Simpson disegnata da Steart

La Gazzetta dello Sport

-Toro nel futuro. Gineitis rinnova fino al 2028: “Che orgoglio questa maglia”

Il lituano festeggia la firma: “Il difficile viene adesso, devo continuare a crescere. Con Ilic ci sfidiamo sulle punizioni”