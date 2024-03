I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 14 marzo: fra due giorni la trasferta a Udine dopo il pareggio del Maradona di venerdì scorso

Tuttosport

-Affari: gli occhi del Toro su Ostigard e Thorstvedt

Incidono pure la crisi del Napoli e l’incubo retrocessione per il Sassuolo

-Idea Lazaro

A sinistra i dubbi per Juric

-Sazonov ora si gioca il futuro

Dopo Schuurs, lungo ko per Djidji. Nelle prossime partite Saba dovrà dare delle risposte anche al club

La Gazzetta dello Sport

Rilancio Masina. Protagonista col Toro. Ora torna a Udine per la rivincita

In Friuli era scivolato in secondo piano, in granata da febbraio è la rivelazione

-Sabato Sanabria sarà titolare. A centrocampo riposa Linetty?