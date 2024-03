I titoli sul Torino alla vigilia della sfida di Udine: le ultime prima della partenza, le possibili scelte: la rassegna del 15 marzo 2024

Tuttosport

-Cairo, un mese per decidere

Udinese, Monza, Empoli: prima del derby con la Juve il presidente del Toro vuole avere le idee chiare su tutto per il futuro: dirigenti, staff tecnico, giocatori. Le prossime tre partite saranno decisive nella rincorsa dei granata all’Europa.

-La rabbia di Cioffi inquieta pure il Toro

Duro striscione dei tifosi friulani contro l’allenatore: «Noi mettiamo pressione? Taci e porta rispetto» Il tecnico dell’Udinese ha “costretto” Sarri all’addio

-Sanabria riprova a rovesciare tutto

Come venerdì a Napoli, un anno fa Juric lo escluse a Empoli: lui entrò, segnò e iniziò una serie d’oro

La Gazzetta dello Sport

-Zapata, missione speciale. Torna a Udine e cerca per il Toro il colpo dell’ex

Duvan in Friuli ritrova vecchi amici, nel 2017 segnò 10 reti in A

-Il dubbio di Juric, Masina o Sazonov? Lovato recupera