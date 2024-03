I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 19 marzo: la pausa delle nazionali, le parole di Schuurs

Tuttosport

-Vlasic:«Toro e Croazia le mie patrie»

In nazionale, in vista della sfida di sabato sera con la Tunisia al Cairo, Nikola si confida con i compagni e torna a esaltare i valori del gruppo di Juric e i tifosi

Vojvoda nuovo tuttofare. Adesso prepara lo sprint

A sorpresa Juric lo ha schierato da braccetto destro e Mergim ha risposto con una prova incisiva Nella vittoriosa trasferta di Udine è tornato titolare dopo tre mesi

«Qui è tutto speciale. Toro, spero di restare»

Schuurs: «Abbiamo tifosi eccezionali, ci sono anche quando non si vince So che il percorso è ancora lungo, ma il ginocchio va sempre meglio» L’olandese è stato tra i protagonisti della serata dei Golden Hearts che si è tenuta a Venaria

La Gazzetta dello Sport

Euro Muro. Tutti protagonisti nella difesa del Toro, Milinkovic fa i numeri

Il segreto è l’armonia fra veterani e nuovi. E il portiere punta al primato di Castellini