I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 15 dicembre 2023: domani la sfida casalinga all’Empoli

Tuttosport

«Io e Juric ci crediamo. Si può andare lontano»

Cairo alla squadra: «Il 2024 ci porterà quel che ci meritiamo. Ed è tanto. Se tutti abbiamo la stessa convinzione possiamo arrivare dove vogliamo»

Il Toro ad Anversa per Ekkelenkamp

Emissari del club granata hanno stretto contatti con l’entourage del trequartista: piacciono anche l’esterno Wijndal e il mediano Yusuf

Erano rivali al Toro Ora nemici davvero

Milinkovic-Savic ritrova Berisha. L’albanese, messo ai margini da Juric, cerca vendetta con l’Empoli Il duello tra i portieri che in granata si giocavano il posto

La Gazzetta dello Sport

Toro 4X2. Da Tameze a Ricci, quante alternative in mezzo al campo

Con Ilic e Linettyil tecnico Juric può di nuovo contare su tutti i mediani in rosa. Che lotta per i due posti da titolare