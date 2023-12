I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 14 dicembre: il lavoro al Fila in vista della sfida di Empoli

Tuttosport

-Sapete l’ultima? RadonJIc si è messo sul mercato

Tra il bizzoso Nemanja, ai margini nel Toro, e il potente Ristic la frattura è già emersa anche sui social. Diversi agenti in Italia e all’estero stanno studiando il caso e le possibili soluzioni

–Serve Ilic l’apriscatole contro i labirinti tattici

Con Empoli e Udinese il Toro deve vincere a ogni costo Il primo problema: scardinare i moduli ultradifensivi

– Nella Primavera di Scurto tutti hanno il vizio del gol

Il Toro ha segnato 28 reti in 13 giornate: nessuno ha fatto così bene Ciammaglichella il più prolifico con sei centri, Dellavalle a quota 5 Nella Primavera di Scurto tutti hanno il vizio del gol

La Gazzetta dello Sport

-Nuovo muro Toro. Da Buongiorno a Rodriguez: Juric ha costruito una difesa record

È il quinto miglior reparto in Serie A: 16 gol subiti come nel 2018-19. E in 7 gare non ha preso reti: meglio di cinque anni fa