Tuttosport

–«Credo nell’Europa malgrado gli arbitri!»

Cairo: «Errori macroscopici, torti esagerati. I punti che ci sono stati tolti stanno diventando troppi. Già nelle scorse stagioni ero incredulo»

—«Ora sto meglio, vedere il Toro in tv mi agita»

Schuurs: «Svolgere la riabilitazione in Olanda insieme alla famiglia è un bell’aiuto. Ci vedremo presto»

-Caceres: Vagnati lo seguiva già 5 anni fa

Si valutano rinforzi in difesa con vista anche sulla prossima stagione

La Gazzetta dello Sport

-«Toro, quanti torti»

Cairo: «Tanti punti persi, sono incredulo»

