I titoli sul Torino nella rassegna di martedì 12 dicembre: alle spalle la sfida al Frosinone, si lavora al Fila per la doppia casalinga

Tuttosport

-Massimi sarà sospeso

Paga gli ennesimi errori contro il Toro. Sette mesi di sviste ai danni dei granata: da quelle di Monza nella scorsa A fino a Frosinone

– Buongiorno Toro «Essere rimasto qui è bello, bellissimo»

«Il mondo granata è una famiglia, sono qui da quando avevo 7 anni» Il sindaco Lo Russo: «È apprezzato anche da chi non tifa per il Torino»

-Ha fermato Messi Lo vuole il Toro

Vagnati offre 7 milioni per Caceres, in scadenza con l’America nel 2024. Su di lui ci sono anche Napoli, Tottenham e Siviglia. Il difensore è una colonna dell’Uruguay di Bielsa

La Gazzetta dello Sport

–Massimi, stop fino al 2024

Frosinone-Torino, fermato l’arbitro

La Repubblica

Fattore Vanja nel Toro ritrovato la difesa fa passi avanti

Milinkovic- Savic incassa 7 “ clean sheet” partite in cui la squadra non subisce un gol Dai momenti critici alla rinascita, il portiere serbo sta diventando un punto fermo