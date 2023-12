I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 3 dicembre 2023: domani la sfida all’Atalanta

Tuttosport

-Torino, 117 ragioni per fare il Toro

Il 3 dicembre 1906 nasceva il club granata: domani il tecnico e i giocatori sono chiamati a giocare anche per la storia. Juric dovrà superare l’ennesimo momento di difficoltà proprio contro il maestro Gasperini. Non saper reagire: un brutto segnale che si ripete

–Non può finire così Rado cambia faccia

Da giorni svolge esercizi tattici per assomigliare a una seconda punta e avere più spazio a gara in corso

-«Juric, bisogna dare più spazio a Pellegri»

«Le difficoltà del Toro dipendono anche dalla poca conoscenza della storia da parte dei giocatori» Intervista a Sonetti, ultimo tecnico a vincere due derby in una stagione

La Gazzetta dello Sport

Gli auguri di Cairo

“Toro competitivo, questa squadra può fare bene”

