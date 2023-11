I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 29 novembre: al Fila il Toro prepara la sfida all’Atalanta

Tuttosport

-Toro, tutti a rapporto da Cairo

«A Bologna preso un gol che non si può vedere in A, poi ci siamo sciolti». Prima dell’Atalanta vertice tra il presidente, Vagnati, Moretti, Juric e Paro

-Juric ci ripensa. Contro l’Atalanta il ritorno di Vanja. Il tecnico ha già deciso di schierare il titolare

Nessun processo, ma l’uscita azzardata costa il posto a Gemello Per Milinkovic-Savic arriva un nuovo esame: e Popa resta un mistero

–Per il Toro del futuro Vata è più di un’idea

Il talento del Celtic è in scadenza e non rinnoverà In estate è stato vicino al Verona e al Frosinone

La Gazzetta dello Sport

-Toro, come ripartire

Blindare la difesa e “liberare” Vlasic: Juric ci pensa