I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 28 novembre: la sconfitta di Bologna ieri al Dall’Ara, l’evanescenza dell’attacco

Tuttosport

–Toro, sconfitta senza senso

Buon primo tempo, poi una sciagurata uscita di Gemello, preferito a Milinkovic-Savic, lancia il Bologna: e i granata spariscono dal campo

-Juric non si dà pace «Buio pesto dopo l’errore di Gemello»

«Fino all’infortunio del nostro portiere stavamo giocando meglio Mi dispiace, arrivavamo da tre ottime partite. Zapata ha deluso». Litigio al Fila tra il tecnico e Vanja, relegato in panchina

-Troppi passi indietro È un attacco sbiadito

Zapata mai in affanno come ieri Sanabria lotta, però poi fatica Pellegri entra senza incidere

La Gazzetta dello Sport

-Bologna, aria di Champions

Soffre il Toro per 45′, poi segna e comanda. Motta adesso è quinto

-Juric amaro: “Tante occasioni ma non segniamo, nessuna reazione dopo il loro gol”

L’attacco crea però non sa concretizzare: “Zapata. Sanabria devono essere decisivi”