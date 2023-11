I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 27 novembre 2023: stasera la sfida dei granata a Bologna

Tuttosport

-Le 5 ragioni per credere nel grande salto

Nuovo modulo, crescita generale, Buongiorno boom, tanti leader, rosa ampia: oggi assalto al Bologna

– Due attaccanti ma due soli gol Juric non ci sta Serve una svolta nel reparto offensivo

Zapata e Sanabria: una rete a testa Il tecnico croato pretende la svolta: «Dobbiamo essere cinici e precisi»

La Gazzetta dello Sport

Euro Zona

Bologna-Torino, Thiago e Juric, sfida tra amici per il salto in alto