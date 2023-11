I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 25 novembre 2023: lunedì la sfida al Bologna di Thiago Motta

Tuttosport

-Riecco Sanabria Il mercato? Non più Avanti così e avrà occhi soltanto per il Toro

Il passaggio alla doppia punta ha appianato i rapporti con Juric e Tonny è di nuovo contento di proseguire il ciclo in granata

–Lazaro cerca l’Euro

Vuole ritrovare la nazionale dopo un anno e mezzo. La qualificazione dell’Austria alla rassegna continentale stimola l’esterno anche in chiave granata. E Juric ci guadagna

–«Ma che cattiveria! Ilic fabbrica qualità»

Pecci: «Il serbo non è stato preso per la corsa. Va aspettato con fiducia e non va messo in discussione a ogni partita. Tameze? Lui dà solidità»

La Gazzetta dello Sport

–Bologna-Torino, punte di vista

All’assalto di Azmoun, Di Vaio blocca Zirkzee: “Forte e incedibile”. Sanabria è pronto e Juric ha bisogno che ritorno al gol