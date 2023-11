I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 24 novembre: Juric prepara la sfida al Bologna di lunedì

Tuttosport

–Juric-Thiago Motta, la partita dei destini

Lunedì al Dall’Ara si sfideranno due tecnici molto amici: in ballo il sogno dell’Europa Entrambi sono in scadenza: addio probabile per il granata, possibile per il rossoblù

-Il Bologna tratta ma Thiago piace pure ai top-club

Offerto il rinnovo di contratto all’allenatore, che ha preso tempo

Cairo in visita al Filadelfia

I complimenti del presidente granata a Buongiorno

La Gazzetta dello Sport

-Bologna e Torino affari d’oro

Da Ndoye a Zapata, da Calafiori a Ilic, per Motta e Juric qualità e futuro

-Cairo fa visita alla squadra. Tameze in difesa o a centrocampo?