I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 novembre: il ritorno dei primi nazionali, vista sul Bologna

Tuttosport

–Buongiornissimo d’Italia!

L’entusiasmo del difensore granata dopo la grande prestazione contro l’Ucraina e gli elogi di Spalletti «Indossare la maglia azzurra un sogno. È un onore aver raggiunto questo obiettivo».

-Vale già 40 milioni ma è sempre più intoccabile per i tifosi

Alessandro è una colonna e un simbolo. E nella prossima stagione lui e Schuurs potranno diventare una delle migliori coppie di centrali della A

La Gazzetta dello Sport

“Buongiorno è perfetto, non penso a venderlo”

Il presidente granata entusiasta della partita del difensore in Nazionale: “Orgoglioso dell’Italia e di Alessandro”