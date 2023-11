I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 21 novembre: i Nazionali in campo, il lavoro al Filadelfia

Tuttosport

–Ilic, un’Europa tira l’altra Ora il pilota della rimonta

Tocca a lui prendere le redini del Toro: quei progressi da confermare. «Ma adesso è cambiata la mentalità» Il nuovo approdo della Serbia agli Europei, 23 anni dopo la prima volta, restituisce un giocatore su di giri

-«Radonjic, accendi la luce!»

«O svolta adesso o rimarrà un giocatore normale. A Ilic non manca nulla per essere il cuore del Toro. E Djidji farà ancora la differenza» L’ex granata ha fiducia: «Il Toro visto a Monza può andare lontano»

– Schuurs: patto tra Toro e Ajax

L’olandese sta recuperando ad Amsterdam nella struttura convenzionata con il club dal quale i granata lo comprarono due estati fa. Ha scelto di tornare a casa anche per avere gli affetti vicini. Il difensore ha avuto il via libera dopo l’ultimo controllo con Zaffagnini

La Gazzetta dello Sport

-Scatto in tre mosse

Dalla difesa alla regia. Novità Toro per il Bologna