I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 17 novembre: gli impegni dei Nazionali, il lavoro al Fila durante la pausa

Tuttosport

–Sanabria e Zapata, il patto per l’Europa

Sette punti nelle ultime tre partite: Juric ha trovato la strada giusta dopo le iniziali difficoltà legate alla scelta del modulo a una punta I sudamericani e il tecnico si sono confrontati a lungo: poi via al 3-5-2

– Mago Soppy: trasformare il prestito in un acquisto

È l’unico giocatore della rosa a non essere di proprietà Ora vuole convincere il Toro a prenderlo a ogni costo

La Gazzetta dello Sport

Il sorriso di Ricci: “Bene i controlli, ok a dicembre”. Il Toro ci spera, obiettivo l’Empoli

Mercoledì la prima ecografia di verifica è andata bene: il centrocampista potrebbe anticipare il rientro di 2-3 settimane proprio contro la sua ex squadra