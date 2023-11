I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 16 novembre: lavoro al Fila senza i Nazionali

Tuttosport

-«Negli ultimi tre anni troppe decisioni contro»

Il dossier di Cairo: «Duecento episodi sfavorevoli contro 50 favorevoli Penalizzati in modo incredibile: al Toro tolti 7-8 punti a campionato»

– «In questa vicenda noi siamo parte lesa»

«La società ha eseguito i lavori necessari senza ricevere il rimborso come era stato stabilito con la Fondazione Filadelfia»

Tameze: il jolly del mazzo ristudia da centrocampista

Il francese, grande rivelazione da braccetto di destra, con il Bologna potrebbe tornare mezzala a causa degli infortuni di Ricci e Linetty

La Gazzetta dello Sport

La rincorsa di Djidji. Riabbraccia il Toro e Juric gli prepara un piano speciale. Obiettivo: il Bologna

Tornato ad allenarsi dopo 4 mesi, prova il recupero per il Dall’Ara