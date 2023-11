I titolo sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 14 novembre 2023: tanti i granata in Nazionale, alla ripresa c’è il Bologna

Tuttosport

Juric si è ripreso il gruppo «Vinciamo a Bologna!»

Reazione matura negli spogliatoi di Monza: i leader hanno subito guardato avanti Il modo migliore di incanalare la rabbia per il pari condizionato dagli errori arbitrali

-Toro, tutto l’affetto per “Gino” Gineitis

«Può capitare. Lezione imparata: non ti succederà più». E adesso il lituano diventerà fondamentale «No, non piangere». Al fianco del giovane: da Vanja a Juric ai collaboratori

La Gazzetta dello Sport

-Zapata trascinatore

Più assist che gol, l’attacco del Toro gira intorno a lui. Finora ha segnato una sola rete, ma è sempre determinanteE il nuovo modulo lo esalta