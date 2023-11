I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 13 novembre 2023: inizia il periodo della pausa delle Nazionali con gli strascichi su Doveri

Tuttosport

Toro, così puoi farci un dossier!

Tre errori gravi in 9 giorni: eliminazione in Coppa Italia e 2 punti persi in Brianza Ingiustizie già contro Milan e Genoa Cairo furente dopo l’eliminazione in Coppa Italia

Ilic è tornato «E ora voglio tanti punti»

«Siamo diventati una squadra cattiva. Ringrazio Juric per i consigli: non lo deluderò»

-Toro: le noie muscolari ne hanno già fermati dieci

I primi tre mesi della stagione caratterizzati da tanti guai fisici. Ricci contro il Sassuolo e Linetty contro il Monza gli ultimi casi: quanti problemi a centrocampo

La Gazzetta dello Sport

Bocciatura per Doveri. Il giudizio di Rocchi: era regolare il gol di Rodriguez

Zapata non fa fallo, Caldirola accentua la caduta: troppi i difensori “cascatori”

-Toro, rinascita Ilic

Prodezze e sorrisi, il serbo è tornato con la testa giusta,