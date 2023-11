I titoli sul Torino nella rassegna stampa di domenica 12 novembre: il pari a Monza, l’errore di Doveri, la furia di Juric

Tuttosport

-È un Toro di rabbia e di rimpianti

Doveri annulla un gol valido a Rodriguez e nega un rigore a Lazaro Ilic firma il vantaggio, poi un errore di Gineitis regala al Monza il pari

-Juric è furibondo «Che scandalo!»

«Ci hanno negato un altro rigore dopo quello di Seck in Coppa E col Monza non siamo fortunati»

-Zapata, il trascinatore è anche uomo assist

Il colombiano non ha segnato, ma pure a Monza ha dimostrato di essere diventato indispensabile

La Gazzetta dello Sport

Furia Toro, da di più ma è beffato: l’analisi

Negati un gol e un rigore. I granata convincono però è solo pari a Monza

La Stampa

Il Toro paga doppio

In vantaggio a Monza viene poi ripreso. Decisivi gli errori di Gineitis e di Doveri