I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 10 novembre: è la vigilia della sfida col Monza

Tuttosport

–«Incontro top con uomini veri»

Juric e il gesto col Sassuolo: «Ce l’avevo con l’ambiente, ma non solo Ho sbagliato, però meglio questo tipo di reazione all’indifferenza»

-Tameze, l’indispensabile Con lui è un altro Toro

Due assist contro il Sassuolo: il francese gioca in difesa o a centrocampo con la stessa brillantezza Costato meno di 3 milioni, ha stupito tutti per duttilità tattica e personalità. Juric: «È uno spettacolo»

La Gazzetta dello Sport

La svolta di Juric. La carica del tecnico: “Un gruppo unito e sempre al massimo, è il mio Toro”

L’allenatore dopo due vittorie di fila: “Da un mese la squadra è come la voglio io e i risultati si vedono”