I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 9 novembre: sabato il Monza dopo la vittoria col Sassuolo in casa

Tuttosport

-Ilic-Rado: riscatto in serbo

Spigolosi, talentuosi, amati e criticati con intensità e, nel caso del centrocampista, dal valore economico rilevante (16 i milioni spesi per acquistarlo dal Verona, a gennaio). Per le sorti del Toro sono decisivi

–Ricci stop: rischia almeno 45 giorni

Brutta lesione al bicipite: tra una settimana nuovi esami

-«Abbiamo bisogno di voi» Juric, tregua con la Curva

Oggi pomeriggio conferenza stampa anticipata: il tecnico chiamato a mettere la parola fine al caso del gestaccio. Incontro al Fila con una delegazione della Maratona «Non ce l’avevo con voi, ero molto teso e nervoso»

La Gazzetta dello Sport

Il vero Ilic. Regia e copertura, così è tornato al centro del Toro

Il momento difficile sembra alle spalle:il serbo ha convinto Juric ad affidargliil centrocampo