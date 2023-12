I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, martedì 19 dicembre 2023: sabato la sfida all’Udinese

Tuttosport

–Applausi Toro Juric blinda la difesa da Europa

Il Toro è reduce da tre gare consecutive senza subire gol: l’equilibrio ora è ideale. Sono 8 su 16 le partite terminate con la porta inviolata: non capitava da trent’anni, con Mondonico

La Gazzetta dello Sport

-Toro alla grande. Difesa e gioco: da fine ottobre Juric corre al passo delle big

Conquistati 14 punti dalla 10a alla 16a giornata: solo Inter e Juve hanno fatto meglio. E la retroguardia è la quarta meno battuta della A

-E Milinkovic-Savic ora è insuperabile

Che fame di record! Dopo il disastro nel derby, il portiere serbo ha trovato finalmente continuità. Insegue il primato di Sirigu, che nel 2018-19 riuscì a non prendere gol in 15 partite

-Il futuro è già scritto: Dellavalle

Il talento della Primavera il promettente centrale ha segnato 6 gol