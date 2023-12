I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 21 dicembre: sabato la sfida all’Udinese

Tuttosport

–Buongiorno: 35 milioni

Anche la Juve di informa: chiacchierate di Giuntoli per giugno con l’agente del difensore: ma a oggi si tratta di «un’operazione impossibile». Pure l’Inter e il Milan sul granata

–Sì, Sanabria-Toro 2027 E adesso altri dieci gol

Nello scorso campionato stabilì il suo record con 12 reti: vuole andare di nuovo in doppia cifra. In 12 mesi da partente al tandem con Zapata

–Entusiasmo nuovo per il record di punti

Se il Toro sabato batterà l’Udinese, volerà a quota 26 dopo 17 giornate: mai successo nell’era dei 3 punti (dal 1994-’95)

La Gazzetta dello Sport

Accademia Linetty. Equilibrio e classe, Juric ha trovato il perno del Toro

Accanto a luisi possono esprimere al meglio i più giovani Ilic e Ricci