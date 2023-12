I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 24 dicembre 2023: ieri il pareggio contro l’Udinese

Tuttosport

–Poco Toro, pari di fortuna

I granata falliscono un esame importante per legittimare le ambizioni in chiave europea. L’Udinese si difende con ordine e passa in vantaggio con Zarraga all’81’ Granata salvi all’88’: un traversone sbagliato di Ilic sorprende Silvestri

– Juric onesto «Occasione mancata»

L’allenatore granata non nasconde la delusione, però resta fiducioso: «Bisogna crederci e continuare a restare ambiziosi al massimo»

-Sonego, una festa a metà. E pure Cairo s’accontenta

«Dobbiamo fare il passo avanti che stiamo inseguendo, ma è giusto guardare il lato positivo delle cose» Lo stadio in delirio per il tennista, grandissimo tifoso granata

La Gazzetta dello Sport

Il Toro non si arrende mai. I granata lottano ma Zarraga-gol lancia l’Udinese. Ilic all’88’ rimedia

Decisivi due errori di Milinkovic e Silvestri: la squadra di Juric al 4° risultato utile resta in zona Europa, per i friulani altra rete presa nel finale