I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023: fra due giorni la sfida alla Fiorentina

Tuttosport

–Toro: serve ben altro per agguantare l’Europa

Troppe volte i granata hanno perso l’occasione per dare seguito a un periodo positivo migliorando la classifica. E quel tarlo in Coppa. I granata a Firenze devono recuperare i punti persi con l’Udinese per non allontanare ulteriormente le speranze di raggiungere l’Europa

–E la rincorsa di Juric riparte con Bellanova

L’esterno torna a disposizione dopo la squalifica: i suoi cross fondamentali per aiutare Sanabria e Zapata a trovare il gol

–La speranza: recuperare Linetty

Una settimana fa in allenamento i problemi muscolari a un polpaccio

La Gazzetta dello Sport

-Torino alta velocità. Rientra Bellanova principe del cross

Il laterale destro secondo solo a Di Marco per traversoni su azione