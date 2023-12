I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 28 dicembre: domani l’ultima partita del 2023

Tuttosport

– «Zapata, gol e gioia per entrare in Europa»

De Biasi: «È in crescendo e saprà trovare le reti per portare molto in alto i granata Manca la zampata? C’è… Duvan. Bella coppia il colombiano e Sanabria»

–Salvate il Toro da Champions!

Dagli incubi alla rimonta con il cambio di modulo. E nel ritorno si potrà fare subito meglio. Trend positivo: progressi da non disperdere già domani a Firenze

-Toro, Vagnati offre Radonjic al Monza Katseris: 2 strade

Il dt mette alla prova il Catanzaro: trasferimento immediato oppure acq uisto con prestito sino a giugno. I granata attendono risposte da Galliani

La Gazzetta dello Sport

Fiorentina-Toro va a ritmo di gol. Beltran è diventato l’uomo del destino e Firenze sogna con le sue magie. Zapata simbolo della svolta, ora cerca il colpo in trasferta

Tre reti nelle ultime tre gare giocate:ha conquistato tutti ed è già un idolo viola

La rassegna stampa sul Torino