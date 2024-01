I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 5 gennaio: domenica la sfida al Napoli con un occhio al mercato

Tuttosport

-Juric e Doig si dicono sì Sanabria rinnova: 2026

Il tecnico vuole i cross e i dribbling dello scozzese, a sua volta deciso ad affidarsi all’allenatore granata. Il paraguaiano allunga il contratto

–Il Salisburgo vuole Lazaro in prestito Soppy verso l’addio

L’austriaco tentato dalla possibilità di giocare con più continuità Il francese potrebbe tornare a indossare la maglia dell’Atalanta. L’acquisto di un esterno comporterebbe una partenza

In mezzo c’è abbondanza però serve uno scatto

Ricci, Ilic, Linetty e Tameze: Juric ha l’imbarazzo della scelta L’italiano e il serbo devono compiere il definitivo salto di qualità. Il francese si adatta in difesa, però la duttilità non sia un boomerang Il polacco con molte prove convincenti si è guadagnato il rinnovo al 2025

La Gazzetta dello Sport

Sanabria, un 2023 da applausi gli portali rinnovo. Il Torino blinda anche l’attacco

Il club premia il suo anno da 12 gol col nuovo accordo. È l’8° contratto prolungato negli ultimi 10 mesi