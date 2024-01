I titoli sul Torino nella rassegna stampa di sabato 6 gennaio 2024: domani la sfida al Napoli

Tuttosport

-L’offerta per Doig sale a 4 milioni più bonus

Il Toro apre al prestito gratuito di Gineitis e il Verona avrebbe pure il 10% sulla futura rivendita dello scozzese. Wijndal e Bakker le altre soluzioni

–Gol Toro: Biel torna di moda

L’attaccante spagnolo è in rotta con l’Olympiacos: con Juric può agire alle spalle del centravanti

–Rodriguez senza sosta E adesso il rinnovo

Il difensore è stato l’unico del Toro sempre in campo dal 1’ nelle 20 partite disputate: punta a un contratto fino al 2026

La Gazzetta dello Sport

Juric, a Juric serve il geni. Più fantasia per il Toro

Due moduli fatti per lui e fiducia totale: dopo un 2023 altalenante il croato vuole cambiare passo per aiutare la coppia d’attacco Sanabria-Zapata

La rassegna stampa sul Torino