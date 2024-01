I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 7 gennaio 2024: oggi il Toro in campo contro il Napoli dell’ex Mazzarri

Tuttosport

–«Mancano alcuni punti per chiedere i rinforzi»

«Contro il Napoli abbiamo una grande occasione per la classifica, il morale e per avere un po’ di manovra sul mercato»

-Djidji insidia Tameze

Ballottaggio in difesa. E Linetty è favorito su Ricci. Il tecnico elogia Lazaro: l’austriaco dovrebbe ancora partire dall’inizio

-Buongiorno 2024 L’anno dell’Europa

Punta a conquistare le Coppe con il Toro ed essere protagonista in azzurro all’Europeo in Germania Obiettivi su due fronti per il difensore granata

La Gazzetta dello Sport

-Torino-Napoli, attacco a tutta forza. Zapata pronto a colpire in casa. Ha segnato 4 gol, e se incontra una ex…

Quando vede le squadre dove ha giocato, il colombiano si scatena. Al Napoli ha già infilato quattro reti. In attacco è intoccabile

-Juric, un’occasione da sfruttare: “Non possiamo competere con tutti”