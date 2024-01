I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 8 gennaio: la vittoria show sul Napoli, la settimana che porta a Marassi

Tuttosport

-Toro! Toro! Toro! E il Napoli non c’è più

Personalità, lucidità, precisione. Granata terzi negli ultimi 10 turni. Sanabria, Vlasic e Buongiorno: dominio totale

-Juric se la gode: «E se vinciamo pure a Genova…»

«Mercato? Dopo la gara di Marassi faremo il punto con i dirigenti. Con 2 attaccanti ci divertiamo di più. Giusto essere ambiziosi»

-Cairo guarda in alto: «Se vogliamo, possiamo»

Il presidente esalta in tempo reale su instagram la prova del toro: «Che vittoria, che gioia!». «Sono soddisfatto del girone d’andata ma meritavamo di più. Avanti così»

La Gazzetta dello Sport

Gran Torino, Napoli a picco. Sanabria, Vlasic e Buongiorno, show granata: steso Mazzarri

La squadra di Juric travolge i campioni d’Italia, colpiti nel 1° tempo e poi affondati Per gli azzurri 0 gol nelle ultime 3 partite

La Stampa

-Euforia Toro

Parte benissimo il 2024 granata. La vittoria netta sul Napoli rilancia le ambizioni della squadra che in casa fa valere forza e gioco. Sanabria, Vlasic e Buongiorno stendono i campioni d’Italia in 10 dopo 50′ e irriconoscibili. La corsa per l’Europa resta aperta

-La settimana perfetta di Sanabria: “Al Toro sto bene, mi godo ogni momento”

Dopo il rinnovo, il gol che lancia i granata contro il Napoli: “Non la mia miglior partita, però la mentalità è stata positiva”