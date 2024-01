I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 gennaio 2024: sabato il Genoa dopo la bella vittoria contro il Napoli

Tuttosport

Vlasic, la luce dopo la malattia

Un anno fa giocava debilitato dalla mononucleosi, ma nessuno lo sapeva Lo scoprì in primavera dopo un esame al figlio. «Ora rieccomi al top!»

–La difesa è un muro «Però il merito è di tutto il Toro»

Buongiorno: «Il lavoro in allenamento sta dando i frutti. Ora siamo consapevoli di quanto valiamo»

-Radonjic, sì al Monza Il Toro vuole 3,5 milioni

Ora tocca a Galliani. La richiesta è pari all’offerta del San Jose: ma Nemanja ha detto no agli Usa Cerca soldi per Doig. La svolta del serbo può favorire l’assalto al terzino sinistro

La Gazzetta dello Sport

Toro, grandi numeri. Sanabria-Zapata è stata la svolta, Toro terzo negli ultimi due mesi

Le due punte fanno volare i granata, da ottobre 18 punti dietro a Inter e Juve