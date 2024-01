I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 10 gennaio 2024: il mercato e la sfida col Genoa i temi dei quotidiani

Tuttosport

-L’ordine di Cairo: tutti i big devono restare per l’EuroToro

Vertice con Vagnati: nessuna trattativa a gennaio per Buongiorno, Ricci e le altre colonne. Lazaro blindato anche se arrivasse un nuovo terzino. Strategie rafforzate dopo la grande vittoria sul Napoli

– Gattuso chiama Doig: il Marsiglia fa il sorpasso

I francesi offrono 5 milioni. Il Toro può rilanciare con Karamoh e alzando la proposta iniziale. Il Monza ricontatta il Toro per Radonjic. Ufficiale la partenza di N’Guessan: va in prestito alla Ternana

-Metamorfosi Vanja nuova sicurezza Toro

Decisivo anche contro il Napoli, il portiere è un’altra certezza della difesa che negli ultimi 6 turni è stata la migliore della A

La Gazzetta dello Sport

-Toro, un pieno di fantasia. Vlasic travolgente dietro le due punte, ora il Toro vola

La formula del doppio attaccante ha sbloccato il croato, sempre più decisivo

-La Repubblica

Un Toro rinato

Buoni segnali granata nel girone d’andata: ora serve la costanza

